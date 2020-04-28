Темп прироста числа заболевших коронавирусом в России снизился в 3,5 раза

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Темп прироста числа заболевших коронавирусом снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза - это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем", - сказала Попова на совещании с Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Попова напомнила, что в России зарегистрировано 93 558 случаев заболевания коронавирусом в 85 субъектах РФ, за последние сутки выявлено 6 411 случаев.

Глава Роспотребнадзора отметила, что любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию к исходной точке.

"Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила, если они будут приняты, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, любое отклонение приведет к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", - сказала Попова.

Ранее во вторник в ходе совещания Путин объявил о продлении режима нерабочих дней в России до 11 мая включительно. После этого отдельные регионы смогут по ситуации принимать решение о поэтапном смягчении ограничений или, напротив, об ужесточении мер борьбы с коронавирусом.