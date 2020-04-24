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Переболевший COVID-19 британский премьер намерен выйти на работу в понедельник

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в понедельник, 27 апреля, выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Джонсон после лечения от вызываемой коронавирусом пневмонии был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

По данным издания, премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами кабинета на следующей неделе, чтобы войти в курс дела.

Министры работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции и, возможно, ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны, отмечается в сообщении.

О том, что у Джонсона диагностировали коронавирус, стало известно в конце марта. В начале апреля политика госпитализировали, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. Позднее в апреле сообщалось, что Джонсона выписали из больницы. Перед выпиской он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании, по состоянию на вечер минувшего четверга, 23 апреля, зафиксировано 139 246 случаев заражения COVID-19 при 18 738 скончавшихся.

Хроника 09 января – 24 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Борис Джонсон Великобритания коронавирус

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