Путин счел неприемлемыми призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Призывы к заботе об экономики и возвращению к "закону естественного отбора" в условиях коронавируса неприемлемы для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В мире в целом, а порой, и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? По сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. Ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть - пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет (...) Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", - отметил Путин.

Из истории, мировой литературы известно, продолжил он, что в первобытные времена стариков, больных, простых людей просто бросали ради выживания всего племени.

"Но мы живем в 21-м веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству", - подчеркнул Путин.

Он вспомнил в связи с этим жестокие законы Спарты, в которой, согласно преданиям, больных и увечных детей бросали со скалы. Однако такие законы выжить этой цивилизации не помогли, сказал глава государства.

"Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизни, иной выбор для нашего народа неприемлем", - подчеркнул президент РФ.

Он выразил согласие с тезисом о том, что безусловной свободой каждого человека является свобода каждого гражданина. "Но и жизнь каждого человека неповторима и является абсолютной ценностью, данной нам свыше, и мы обязаны ее защитить. (...) Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна", - подчеркнул Путин.

"Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни, и в этом смысле свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле, насилие над окружающими", - добавил президент.

Он выразил уверенность в том, что коронавирус будет побежден и экономика восстановится. Меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться, сказал глава государства.

"Сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но, все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул Путин.

Ранее во вторник глава государства продлил режим нерабочих дней в РФ до 11 мая включительно, объяснив это необходимостью борьбы с коронавирусом. Он также поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному снятию коронавирусных ограничений с 12 мая.