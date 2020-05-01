Песков заверил в охране здоровья Путина на максимальном уровне

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина.

"В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.

Фрагмент передачи разместил в своем инстаграме журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Михаил Мишустин сообщил о положительном тесте на COVID-19 вечером 30 апреля и временно передал руководство кабмином первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Премьер РФ будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений.

Как сообщил в пятницу оперштаб, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.