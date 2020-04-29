РСПП попросит правительство поддержать круизные и грузовые судоходные компании

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложит правительству поддержать водный транспорт, который "фактически выпал" из ранее направленного в Белый дом списка Минтранса, пишет "Коммерсантъ".

В проекте письма РСПП на имя премьер-министра Михаила Мишустин говорится о крайне тяжелом положении судоходных компаний, которым нужны неотложные меры господдержки. Судоходные туроператоры не могут работать из-за пандемии, а туристы отказываются от уже купленных путевок. Полное прекращение деятельности приведет к банкротству предприятий, невозможности обслуживания кредитов и лизинговых платежей, отмечает РСПП.

У грузоперевозчиков начались проблемы в связи с непредъявлением груза к перевозке из-за приостановки промпредприятий и ограничений передвижения, значительных дополнительных расходов при укомплектовании экипажей судов и оформлении документов. При они успели построить много грузовых судов на заемные средства, а отсутствие денег на обслуживание приведет компании к банкротству, говорится в черновике письма.

РСПП предлагает включить морской и внутренний водный транспорт в перечень наиболее пострадавших отраслей (в нем пока только авиа- и автотранспорт).

Союз также предложил выделить судоходным компаниям, которые не могут перевозить пассажиров, субсидии из бюджета на процентные ставки в течение 2020 года на 5,2 млрд рублей, а также кредиты на покрытие кассовых разрывов в 2020 году.

Также правительству предложено разрешить предоставлять компаниям беспроцентные займы на выплату зарплат, ввести отсрочку по уплате НДС и страховых взносов в социальные фонды до конца 2020 года, ввести мораторий на банкротство, временно запретить досрочно истребовать кредиты и выработать меры по их реструктуризации. Есть также предложения по полугодичным каникулам по кредитам и лизингу без капитализации процентов.

При возникновении или угрозе ЧС предлагается разрешить компаниям в одностороннем порядке расторгать договоры на круизы или менять их условия в части порядка и сроков возврата оплаты. Вместо возврата денег РСПП предлагает разрешить туроператорам при возникновении форс-мажора или введенных ограничений выписывать клиенту ваучер. Также есть идея ввести мораторий на повышение портовых сборов в морских портах в 2020 году и до 2021 года отложить утверждение и применение ставок инвестиционного портового сбора.

Проект пакета мер 28 апреля обсуждался в координационном совете РСПП по борьбе с коронавирусом, узнало издание. Источник, близкий к союзу, сообщил, что эти меры будут изложены в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В предложенные Минтрансом меры поддержки водного транспорта вошло лишь выделение 34,7 млрд руб. ГТЛК, что, по данным "Коммерсанта", вызвало негативную реакцию участников рынка.