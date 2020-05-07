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Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, внутренние перевозки водным транспортом и пригородное железнодорожное сообщение. Он заявил это на совещании по поддержке транспортных компаний.

"Надо просто посмотреть, они могут воспользоваться теми мерами, которые сейчас у нас уже созданы. Если нет, надо подумать, как им помочь, и тем самым охватить мерами господдержки почти все виды и секторы транспорта", - добавил президент.

Министр транспорта Евгений Дитрих ранее на этом совещании отмечал, что включение пассажирских железнодорожных перевозчиков и компаний водного транспорта в список пострадавших все еще согласовывается.

Пригородным пассажирским компаниям он предложил выделить 3,2 млрд рублей на лизинговые платежи.

"Поскольку сумма компенсаций, которую федеральный бюджет платит за пригород, не будут выбраны с учетом снижения объемов перевозки, мы предлагаем из этих средств распределить 3,24 млрд руб. на лизинг пригородным пассажирским компаниям", - отметил он.

"Второе, лизинговые платежи по круизным морским и речным компаниям в этом году составят 320 млн, просил бы поддержать их выделения из федерального бюджета", - добавил министр.

В конце апреля "Коммерсантъ" писал, что РСПП попросит правительство включить в перечень пострадавших грузовой и пассажирский водный транспорт, оказавшийся в крайне тяжелом положении. 6 мая газета сообщила, что Минтранс доработал список мер по поддержке отрасли, но водный транспорт новые предложения не затронули.

Хроника коронавируса. Май.

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Владимир Путин коронавирус Минтранс Евгений Дитрих РСПП

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