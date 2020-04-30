Путин пообещал полугодовую отсрочку по налогам для социально-ориентированных НКО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал полугодовую отсрочку по налоговым платежам и страховым взносам социально-ориентированным НКО, по аналогии с поддержкой малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Он заявил об этом на видеоконференции с участниками акции "Мы месте".

Также он им пообещал отсрочку по плате за аренду государственного и муниципального имущества.

По его словам, "через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями".

Правительству Путин поручил "определить четкие и понятные критерии поддержки для НКО".