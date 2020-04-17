ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Кошачий лемур в частном зоопарке во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба добавила еще почти 31 000 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в список тех, на кого распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В перечень вошли в том числе зоопарки, музеи, стоматологические клиники и кинотеатры.

Всего в него включили 23924 компании и 7054 индивидуальных предпринимателя. Теперь общее число компаний, на которые распространяется мораторий, превышает 1,32 млн организаций и ИП из отраслей, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

Сначала в перечне отраслей, который правительство утвердило 3 апреля, были авиаперевозки, автоперевозки, турагентства, отельеры, общепит, парикмахерские, химчистки и т.д. Неделю спустя в него включили кинотеатры и стоматологические клиники. После этого Минэкономразвития предложило включить в список еще зоопарки и музеи.

Также в этом списке есть более 1600 компаний, включенных в перечни системообразующих, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. В начале апреля правительство утвердило такой список из 646 названий, затем его решили пересмотреть и расширить, а также уточнить критерии отнесения компаний к системообразующим. 16 апреля чиновники решили составлять этот список отдельно по отраслям.

В конце марта 2020 года парламент принял закон, разрешающий правительству вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве "в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля". При этом правительство должно определить категории лиц, виды экономической деятельности, на которые распространяются временные ограничения. Во время действия моратория кредиторы компаний, попавших в список правительства, не смогут инициировать их банкротство.