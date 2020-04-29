Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем (на плато - ИФ) какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".

"Месяц назад мы использовали порядка 6-7 тысяч защитных костюмов, бахил и респираторов, сегодня это количество увеличилось до 20 (тыс. - ИФ)", - сказал Воробьев. Он уточнил, что накануне, 28 апреля, в области был заключен контракт на покупку миллиона защитных костюмов.

Всего на сегодня в Подмосковье зафиксировано 10 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 90 человек. Выздоровели и выписались 389 человек.

Накануне, 28 апреля, сообщалось, что ограничительные меры, введенные в Подмосковье в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 11 мая. Аналогичное решение также было принято и в Москве.