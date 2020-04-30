В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По оценкам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России наблюдается выравнивание заболеваемости коронавирусом и определенная стабилизация ситуации, но это еще не выход на плато, заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что линия по заболеваемости коронавирусом в РФ, и в Москве в частности, выравнивается, но это еще не плато в любом случае", - сказал Шхагошев "Интерфаксу" в четверг по итогам прошедшей в формате видеоконференции встречи с Вуйнович.

Парламентарий отметил, что глава российского представительства ВОЗ была "осторожна и смело (о выходе на плато - ИФ) не говорила". "Вуйнович отметила: синусоида выравнивается и, учитывая разницу в заболеваемости по дням, отсутствие скачков, а также то, что прирост (новых случаев коронавируса - ИФ) идет не в 20-25%, а на 5%, это уже определенное выравнивание, мы входим в период стабилизации", - сказал парламентарий.

"К 1 мая выхода на плато точно не будет, надо подождать", - отметил Шхагошев.Он добавил, что глава российского представительства ВОЗ также поддержала те меры, что принимаются в России для борьбы с коронавирусом, в частности, продление в РФ до 11 мая режима самоизоляции.

"Вуйнович назвала их очень правильными, адекватными и отметила, что выход из самоизоляции должен быть постепенным", - сказал парламентарий.

Накануне, 29 апреля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что регион вышел на плато по коронавирусу. "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем (на плато - ИФ) какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".