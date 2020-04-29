Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Губернатор Ленобласти назвал возможную причину крупного пожара в Выборге

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в частном доме в Ленинградской области, в результате которого погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей, мог произойти из-за загоревшейся двери, сообщил в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"У следствия есть несколько вариантов того, как возник пожар. Одна из них в том, что загорелась входная дверь. Все версии сейчас проверяются", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "78".

Он добавил, что власти региона выделят деньги на организацию похорон погибших, а также помогут с оформлением опеки на старшего ребёнка из этой семьи: 15-летняя девочка была у бабушки, поэтому осталась жива.

Пожар в частном доме площадью 120 кв. м. в Выборге произошёл в ночь на среду. В доме находилась семья из восьми человек с шестью детьми в возрасте от 8 лет до 1 месяца, все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Назначена и прокурорская проверка, за ходом которой будет следить Генпрокуратура.

Ленобласть

Новости по теме

Новости

Россияне из шести стран вернутся на Родину спецрейсами в выходные

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Роспотребнадзор пока не будет массово тестировать население на антитела к COVID-19

Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

В Петербурге возобновили плановые медосмотры, приостановленные из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

В Минздраве раскрыли данные по смертности пациентов с коронавирусом, попавших на ИВЛ

В Минздраве раскрыли данные по смертности пациентов с коронавирусом, попавших на ИВЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');