Губернатор Ленобласти назвал возможную причину крупного пожара в Выборге

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в частном доме в Ленинградской области, в результате которого погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей, мог произойти из-за загоревшейся двери, сообщил в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"У следствия есть несколько вариантов того, как возник пожар. Одна из них в том, что загорелась входная дверь. Все версии сейчас проверяются", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "78".

Он добавил, что власти региона выделят деньги на организацию похорон погибших, а также помогут с оформлением опеки на старшего ребёнка из этой семьи: 15-летняя девочка была у бабушки, поэтому осталась жива.

Пожар в частном доме площадью 120 кв. м. в Выборге произошёл в ночь на среду. В доме находилась семья из восьми человек с шестью детьми в возрасте от 8 лет до 1 месяца, все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Назначена и прокурорская проверка, за ходом которой будет следить Генпрокуратура.