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Источник назвал две версии пожара в жилом доме в Выборге

Это человеческий фактор и неисправность электрооборудования

Источник назвал две версии пожара в жилом доме в Выборге
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в деревянном жилом доме в Выборге могло стать неисправное электрооборудование или нарушение правил пожарной безопасности, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, предварительно основной версией считается человеческий фактор: "то есть, возможные множественные нарушения жильцами норм безопасной эксплуатации легко воспламеняемого деревянного строения".

Также пожар могла вызвать неисправность электропроводки или какого-либо электроприбора, либо их некорректная эксплуатация, добавил собеседник агентства.

Жилой частный дом на Малой Водяной области загорелся глубокой ночью. В МЧС Ленобласти сообщили, что получили сигнал о возгорании в 1:30 29 апреля. Пожар потушили в 3:10. Его площадь составила 120 квадратных метров.

Сообщалось, что ночью в доме было двое взрослых и шестеро детей. Пока найдены тела шести человек. В МЧС подтвердили эти данные.

"Люди спали и не имели возможности эвакуироваться", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Выборг МЧС Ленинградская область

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