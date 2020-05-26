Чиновница стала обвиняемой по делу о гибели семьи с шестью детьми на пожаре в Выборге

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - По делу о гибели семьи с шестью детьми в Выборге обвинение предъявлено начальнице отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации Выборгского района. Как сообщают в СКР, ей вменили халатность, повлекшую по неосторожности смерть восьми человек.

По версии следствия, она с марта 2019 года после проверки знала, что дети живут в антисанитарных условиях, в неприспособленной для жилья мансарде и что в доме поврежден электропроводка. Потом она не добилась, чтобы эти нарушения были устранены и не сообщила о них руководству, считают в СК.

Она также знала, в 2018 и 2019 годах комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала материалы о том, что отец и мать этих детей ненадлежащим образом исполняли родительские права, но не добилась надлежащей проверки семьи, полагает следствие.

В ночь на 29 апреля в доме, где жила семья, начался сильный пожар. Погибли оба взрослых и все дети, которые были не старше девяти лет. Брат их матери сумел спастись из горящего дома. Старшая сестра детей, которой 15 лет, в ночь пожара была в гостях у бабушки.

Обвиняемая задержана. Следствие попросит поместить ее под домашний арест.