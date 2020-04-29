На пепелище в Выборге нашли тела шестерых детей и двоих взрослых

По предварительным данным, еще один взрослый успел спастись их горящего дома

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В завалах сгоревшего частного дома в Выборге нашли тела восьми человек, это родители и шестеро детей, девочки в возрасте от полутора месяцев до восьми лет. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

❗️Шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Ленобласти.

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Видео: VK/Интересные события в Выборге pic.twitter.com/pajm33MGau — Москва 24 (@infomoscow24) April 29, 2020

По его сведениям, на момент возгорания в доме было девять человек. Брату погибшей женщине удалось спастись из горящего дома.

Семья была неблагополучной и состояла на учете, известно собеседнику агентства.

Пожар в деревянном доме на Малой Водяной улице начался глубокой ночью. Его потушили к 3:10 29 апреля. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Судя по фото и видео с места, от дома остались две кирпичные трубы.

В связи с гибелью людей на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Источник "Интерфакса" называл основной версией случившегося человеческий фактор, а также допускал неисправность электрооборудования.