Не менее шести человек погибли при пожаре в Выборге

В сгоревшем доме проживали двое взрослых и шестеро детей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шесть тел обнаружены при разборе завалов на месте пожара в жилом доме в Выборге, продолжаются поиски еще двоих человек, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Ночью в Выборге загорелся дом площадью 120 квадратных метров. При разборе завалов обнаружены тела шести погибших, ведутся поиски еще двух человек", - сказал источник.

На момент пожара в доме находились двое взрослых и шестеро детей.