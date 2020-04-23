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Адвокаты пожаловались главе Верховного суда РФ на работу судей в период пандемии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко обратился к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой обратить внимание судей на недопустимость игнорирования процессуальных прав и гарантий участников судопроизводства.

"В письме отмечается, что в настоящее время в условиях пандемии коронавируса... некоторые судьи и работники судов допускают нарушения разумных ограничений и требований, направленных на снижение угрозы здоровью участников судебного разбирательства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПА.

Так, в письме Пилипенко отмечается, что адвокаты обеспокоены информационной закрытостью многих судов и отсутствием их процессуальной коммуникации с участниками судопроизводства. По его словам, адвокаты вынуждены добираться в суд в том числе на общественном транспорте - только для того, чтобы узнать об отложении рассмотрения дела или о приостановке производства по нему.

Пилипенко предложил, чтобы сотрудники судов приняли несложные меры для для удаленного согласования с адвокатами отложения рассмотрения или приостановления производства.

Также Пилипенко обратил внимание главы Верховного суда, что адвокаты фиксируют все больше ненадлежащих или несвоевременных уведомлений участников процесса и нарушение отдельных процессуальных сроков, указав на случаи, когда решения о продлении ареста со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства выносятся без участия подследственных. При этом суд отказывает в ходатайствах об участии фигуранта дела по системе видеоконференцсвязи.

Также глава ФПА РФ отметил, что в регионах при проведении заседаний суды часто не обеспечивают соблюдение элементарных противоэпидемиологическтх мер.

"В этой связи президент ФПА просит председателя Верховного суда РФ обратить внимание судей на необходимость проявлять разумность в организации процесса осуществления правосудия, а также принять комплекс мер, направленных на обеспечение судов и всех участников... судебных заседаний индивидуальными средствами защиты", - сообщили в палате.

Верховный суд РФ

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