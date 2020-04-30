Академик РАН усомнился в эффективности лечения COVID-19 плазмой крови переболевших

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии, но допустимо ее применение в клинических исследованиях, считает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто.

"Вопрос эффективности плазмы - неоднозначный. Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной. Наличие антител наблюдается где-то у 30-40% переболевших. Мы плохо понимаем сегодня все механизмы действия плазмы переболевших пациентов", - сказал Шляхто журналистам в четверг.

По его словам, в Петербурге начинаются научные исследования по забору плазмы у переболевших, после чего будет проведено тестирование этой плазмы на наличие антител, способных нейтрализовать вирус.

"Образцы, которые покажут соответствие требованиям, могут быть дальше использованы для лечения. Как лечебная технология, это пока использоваться не может, но мы можем использовать эту технологию для лечения наших пациентов в рамках проведения клинических исследований. Этот подход возможен и, думаю, в ближайшее время мы сможем его реализовать. Где-то в середине мая", - сказал Шляхто.

В настоящее время метод лечения плазмой крови переболевших COVID-19 применяют в Москве. Во вторник, 28 апреля, заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что уже 130 человек в городе стали донорами плазмы. Ранее в апреле она говорила, что благодаря переливанию плазмы в Москве выздоровели трое человек с коронавирусом.