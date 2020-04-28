В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На сегодняшний день донорами плазмы крови в Москве стали уже 130 человек, переболевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова журналистам во вторник.

Она уточнила, что еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки.

По ее словам, врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку

"По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии", - пояснила заммэра.

Она поблагодарила москвичей-доноров.

"На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", - подчеркнула Ракова.

Заммэра пояснила, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.