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В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На сегодняшний день донорами плазмы крови в Москве стали уже 130 человек, переболевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова журналистам во вторник.

Она уточнила, что еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки.

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По ее словам, врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку

"По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии", - пояснила заммэра.

Она поблагодарила москвичей-доноров.

"На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", - подчеркнула Ракова.

Заммэра пояснила, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Москва Анастасия Ракова коронавирус

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