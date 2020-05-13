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Ученый усомнился в лечебных свойствах крови с антителами к коронавирусу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сведения о наличии в крови антител к COVID-19 не являются достаточным для того, чтобы считать ее пригодной для лечения вируса, отмечает исполняющий обязанности директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Александр Кулагин.

"Сам факт, что переболевший сдал тест в какой-то лаборатории, который лишь указывает, что антитела имеются, для перспективы метода лечения недостаточен. Перед нами стоит задача более углубленного обследования доноров и заготовленных продуктов", - сказал Кулагин журналистам в среду, комментируя возможность сдать анализ на антитела в частных лабораториях Петербурга.

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"Мы говорим не просто о тестировании на антитела, хотя такие методы, показывающие наличие или отсутствие антител, существуют, и они качественные. С точки зрения развития технологии лечения, нам важно знать титр антител и являются ли они вирус-нейтрализующими", - добавил он.

Ученый отметил, что пассивная иммунизация - метод лечения, применяемый более 100 лет, спектр болезней, в том числе вирусных, которые лечили с помощью пассивной иммунизации, обширен, но не при всех болезнях метод показал эффективность. По его данным, в мире сегодня проводится порядка 170 исследований лечения COVID-19 плазмой с антителами.

По словам Кулагина, научные публикации свидетельствуют, что этот метод безопасен и демонстрирует клиническую эффективность, однако, убежден ученый, для правильной оценки эффективности такого способа лечения необходимы контролируемые исследования и серьезный массив данных. Он полагает, что доказательная база эффективности лечения COVID-19 плазмой с антителами может появиться через год, а пока метод может применяться только в рамках клинических исследований.

Московский опыт лечения коронавируса плазмой крови переболевших

Главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина со своей стороны отметила, что опыт московских клиник показывает эффективность лечения плазмой с антителами к COVID-19 примерно в 30% случаев.

"Мы знаем от клиницистов московских клиник, что применение плазмы более эффективно при течении болезни в средней тяжести, до ИВЛ, отклик имеется не у всех пациентов. Все эксперты сходятся в том, что это не панацея, плазма с антителами может помочь примерно в 30% случаев", - сказала Засухина.

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Она добавила, что станция начала формирование базы доноров плазмы с антителами к COVID-19, однако работа осложняется тем, что даже по истечении месяца после фактического выздоровления у переболевших сохраняются остаточные явления болезни, что является противопоказанием к донорству. Станцией собрана плазма от пяти выздоровевших.

Помимо станции переливания крови, базу доноров с антителами создают в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П.Павлова. По словам руководителя отдела переливания крови университета Дмитрия Певцова, в банке вуза есть плазма шестерых переболевших коронавирусом, которая будет готова к переливанию после получения результатов титров антител.

Ранее в эффективности лечения коронавируса плазмой от переболевших этой инфекцией также усомнился глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто.

"Вопрос эффективности плазмы - неоднозначный. Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной. Наличие антител наблюдается где-то у 30-40% переболевших. Мы плохо понимаем сегодня все механизмы действия плазмы переболевших пациентов", - сказал Шляхто.

Александр Кулагин Коронавирус Петербург Татьяна Засухина

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