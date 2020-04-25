В Петербурге на Максима Леонидова составили протокол и отпустили из полиции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга составила в отношении музыканта Максима Леонидова, основателя бит-квартета "Секрет", протокол о нарушении ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Леонидов был доставлен в отделение. В отношении него составлен протокол по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга", - сказал он.

Музыкант отпущен из отделения.

В полиции Петербурга отказались предоставить информацию об инциденте, однако подчеркнули, что "одним из основных принципов работы полиции является принцип равенства перед законом".

Утром в субботу Леонидов сообщил, что его вместе с женой доставили в полицию за прогулку с собакой в Шуваловском парке.

В Петербурге в связи с режимом повышенной готовности действует ряд ограничений, в том числе запрет на прогулки в парках.