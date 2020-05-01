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В вахтовом городке "Велесстроя" умерла женщина с COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В вахтовом городке ООО "Велесстрой", компании-подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (Мурманская область), умерла женщина.

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Как сообщается на сайте компании, женщина, как и большинство сотрудников, сдала два теста на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным; второй, от 23 апреля - положительным.

В "Велесстрое" заявляют, что "клиническая симптоматика заболевания была слабо выражена, что не давало поводов для срочной госпитализации: женщина продолжала работать". Однако у нее был сухой кашель, признаки ОРВИ, но температура, давление, пульс были в пределах нормы.

Ранее стало известно, что в вахтовом городке ООО "Велесстрой" произошла вспышка коронавируса. По данным на вечер 30 апреля, было зарегистрировано 1079 случаев заболевания COVID-19.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.

Мурманская область Белокаменка НОВАТЭК коронавирус

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