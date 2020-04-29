Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области в вахтовом городе "Велесстроя" в Белокаменке число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 55, до 922 человек. Как сообщил областной оперативный штаб, суточный прирост составил 6,3%.

Всего на территории Мурманской области к вечеру вторника выявлено 1126 случаев коронавируса. Таким образом, на Белокаменку приходится 82% заболевших в регионе.

"Велесстрой" - подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск". Всего на объекте работает 4600 сотрудников "Велесстроя". Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила этой компании для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.

28 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента Владимира Путина учесть специфику больших промплощадок при снятии ограничительных мер, принятых для профилактики распространения коронавируса. В частности, он попросил направить в Белокаменку мобильный госпиталь.

24 апреля "Велесстрой" сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

23 апреля губернатор Чибис отмечал, что не видит оснований останавливать работы на промплощадке "НОВАТЭКа".

В пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников "Велесстроя". Там заверили, что вспышка заболевания не скажется на сроках строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 000 человек.