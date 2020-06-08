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Путин признал риски предоставления налоговых льгот социальным НКО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Предоставление налоговых льгот социальным некоммерческим организациям и помогающему им бизнесу создает риски, что этими послаблениями воспользуются нечистоплотные люди, допустил президент Владимир Путин.

Экономический кризис

"Мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но глубоко убежден, что надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди, - сказал он на видеовстрече с социальными работниками госучреждений и НКО. - Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство".

Он отметил, что правительство решило дать такие льготы, поскольку во время эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно.

"Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах. Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов продемонстрировало всё гражданское общество", - отметил он.

"И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний должно стать основой для нашего дальнейшего развития. Для решения долгосрочных задач и в экономике, и социальной сфере, для повышения благополучия людей", - добавил президент.

Он также сообщил, что подписал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от НДФЛ все выплаты за работу в условиях борьбы с коронавирусом. Это коснется социальных и медицинских работников, а также граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

Владимир Путин правительство коронавирус

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