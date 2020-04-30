Расходы на благотворительные закупки исключат из налогооблагаемой базы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Расходы компаний на благотворительные закупки не будут учитываться при расчете налога на прибыль, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе онлайн-встречи с волонтёрами - участниками общероссийской акции "МыВместе" российский лидер заявил, что правительство подготовит такой законопроект.

Он пояснил, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся.

По словам Путина, многие частные компании, компании с госучастием оказывают значимую бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом. "Рассчитываю, что все больше представителей бизнеса будет активно подключаться к таким инициативам", - сказал он.