В РПЦ заявили, что мозаики с Путиным никогда не было в главном военном храме

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан опроверг сообщения о демонтаже мозаики с изображением президента РФ Владимира Путина со стены главного храма Вооруженных сил РФ. Он пояснил, что получившие известность снимки изначально были сделаны в мастерской, а не в храм.

"В соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил ее не размещать", - заявил "Интерфаксу" епископ Стефан, который также является настоятелем главного военного храма России.

На вопрос, сохранят ли эту мозаику, епископ ответил: "Вряд ли. Зачем она нужна, если ее не используют? Но это вопрос к мозаичистам. Если им надо, пусть где-нибудь разместят".

Нормальная традиция

Сам настоятель воинского храма не считает мозаику с изображением Путина и ряда высокопоставленных российских деятелей неуместной, поясняя, что нужно различать цель и средства.

"В одном случае мы говорим о том, что изображаем исторические события, то есть сражения, в которых участвовали наши великие полководцы - Суворов, Кутузов, Нахимов, благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобные Ослябя и Пересвет. Эти картины, которые могут быть изображены в притворах храмов, на лестничных пролетах, подготавливают человека к духовному восприятию того, что воины находятся под небесным покровительством Бога. Это вполне нормальная традиция. Это не значит, что мы в алтарь вносим картины с изображением исторических событий", - отметил епископ.

Но есть второй аспект, добавил он, который заключается в том, могут ли в храме находиться изображения гонителей христианства. "Если вы посмотрите на икону Страшного суда, то там даже бес нарисован. Естественно, на клеймах святых угодников Божиих, где представлены сценки из житий, очень часто представлены сюжеты с их мучениями, и там, естественно, изображаются те, кто мучил этих святых", - рассказал настоятель.

Епископ Стефан сравнил замысел художников, решивших изобразить в храме российского президента и других политических деятелей, с традицией, отраженной в творчестве Ильи Глазунова, когда исторические персонажи рисуются стоящими друг за другом.

"Наверное, в таком плане и собирались изобразить сюжет, который касался бескровного присоединения Крыма к России. Если кому-то показалось это преждевременным, то стоит, возможно, пока воздержаться от этого изображения в храме", - резюмировал представитель Церкви.

Главный храм Вооруженных сил России возводится в подмосковном парке "Патриот". Строительство планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.