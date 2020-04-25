Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.

Башкирия

В Башкирии с утра этой субботы разрешили поездки в сады или на дачи гражданам старше 65 лет, сообщила пресс-служба главы региона.

По ее данным, можно выезжать на автомобиле или общественном транспорте в сад при наличии паспорта, подтверждающих документов и письменного заявления о прерывании режима самоизоляции по установленной форме.

Кроме того, жителям республики разрешено покидать свои дома в случае вызова в суд, правоохранительные и другие государственные органы, в администрации муниципалитетов и призывные комиссии.

При этом разрешена продажа строительных и хозяйственных товаров, товаров для охоты, рыбалки дач, садов и огородов, запчастей для автомобилей и сельхозтехники. Работать могут магазины тканей, печатной продукции и детской одежды.

Поездки в загородные дома, на охоту или рыбалку необходимо регистрировать на сайте doroga02 не чаще одного раза в неделю.

Саратовская область

В Саратовской области с 27 апреля возобновляют работу парикмахерские. Об этом на заседании областного штаба сообщил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Он уточнил, что парикмахерские будут работать при условии полного соблюдения санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Прежде всего, это предварительная запись и обслуживание не более одного клиента на зал. Кроме того, ежедневный входной фильтр для сотрудников на предмет выявления признаков респираторных заболеваний. От руководства парикмахерских требуется проведение тщательной уборки и дезинфекции, включая обеззараживание инструментов после каждого посетителя.

Кроме того, персоналу необходимо использовать полный набор средств индивидуальной защиты, включая маску, перчатки, медицинский халат и шапочку.

Чувашия

Власти Чувашии разрешили работать салонам красоты, косметическим салонам и парикмахерским независимо от их организационно-правовой формы, сообщает в субботу пресс-служба главы республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев накануне внес изменения в указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии".

Клиентов можно будет принимать только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух посетителей. При этом исключается работа залов ожидания и других мест ожидания приема.

Однако сообщается, что кладбища на Радоницу останутся закрытыми.