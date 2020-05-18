В петербургском ПНИ коронавирусом заразились почти 470 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Невском районе Петербурга в психоневрологическом интернате №10 коронавирус выявили у 411 постояльцев и 56 сотрудников, сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике в понедельник. 13 пациентов и 20 сотрудников уже вылечились.

"Количество смертельных случаев с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находятся в пределах обычных показателей", - отметили в комитете, не называя цифр.

По словам чиновников, первыми заболели пациенты, которые в марте вернулись в интернат после лечения в других медицинских учреждениях. 10 апреля интернат закрыли на карантин.Теперь ПНИ работает в режиме обсерватора, ситуация в нем стабилизировалась и в последнюю неделю новых случаев заражения не выявили.

Постояльцам, которые выезжали на лечение, разрешают вернуться в интернат только с отрицательным тестом на коронавирус.