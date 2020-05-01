Собянин и Попова закрепились в топ-10 самых упоминаемых в апреле медиаперсон

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Десятку самых упоминаемых в российской прессе персон по результатам апреля по-прежнему возглавляет президент РФ Владимир Путин: он получил 388 354 ссылки в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Второе место рейтинга осталось, как и в марте, за президентом США Дональдом Трампом, у него 100 008 упоминаний в СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который с середины марта руководит рабочей группой Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса, занял третью строчку рейтинга (99 495 упоминаний), премьер-министр РФ Михаил Мишустин - четвертую (92 429 ссылок).

Далее в топ-10 СКАН следуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (пятое место, 55 304 упоминания), президент Украины Владимир Зеленский (шестая позиция, 47 354 упоминания) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (41 072 упоминания, седьмое место).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (35 030 ссылок) улучшил своей рейтинг на одну позицию - у него восьмое место.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает вносить коррективы в рейтинг упоминаемости персон по версии СКАН. Так, по итогам апреля в "десятку" вошла глава Роспотребнадзора Анна Попова (девятое место и 26 644 ссылки), ставшая одним из основных спикеров совещаний у президента РФ по этой теме.

А вот десятое место губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стало неожиданным, он получил 23 394 упоминания в СМИ. В прошлом месяце он неоднократно поднимал на федеральном уровне, в том числе на совещании у президента РФ, вопросы антикризисной поддержки автопрома.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.