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Собянин счел, что Москва еще не прошла и половины пути в борьбе с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве - серьезнейшая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил в интервью каналу "Россия 24", что столица пока не прошла даже середины пути в борьбе с этим заболеванием.

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"На мой взгляд, в лучшем случае прошли четверть этого пути. У нас впереди еще большие испытания", - констатировал мэр.

Собянин отметил, что в последние дни стало складываться ощущение, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, что Москва вышла на пик заболеваемости и дальше будет спад. В связи с этим он призвал избегать недооценки опасности распространения инфекции.

"Есть иллюзорное мнение, что умирают (от коронавируса - ИФ) только люди в пожилом возрасте. Ничего подобного. Да, это группа риска, но умирают и молодые, в рассвете сил. Не надо упрощать", - сказал мэр.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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