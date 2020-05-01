Глава дагестанского Буйнакска заразился COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава Буйнакска (Дагестан) Исламудин Нургудаев сообщил в пятницу, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат", - написал он на своей странице в инстаграме.

Как отметил глава города, " в соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей".

По его словам, администрация Буйнакска продолжит работу в штатном режиме.

Нургудаев сообщил, что в период самоизоляции намерен оставаться со своими коллегами на телефонной и видеосвязи, давать поручения, в том числе и в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе.

Он добавил, что временное исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя Шамиля Исаева.

Всего в Дагестане заражены коронавирусом 1553 человека, из них 114 выздоровели, 12 скончались.