Для борьбы с COVID-19 в мурманскую Белокаменку направили круизный лайнер

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Белокаменку идет лайнер "Принцесса Анастасия", который станет обсерватором для рабочих, задействованных на стройке НОВАТЭК.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чиби. Лайнер идет к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область), где произошла вспышка коронавируса.

"Это еще один шаг, который делается с компанией "НОВАТЭК" для минимизации скорости распространения коронавируса на этом проекте", - добавил он.

При этом Чибис не исключил прироста заболевших COVID-19 в Белокаменке.

По состоянию на вечер четверга, в Мурманской области совокупно было выявлено 1313 случаев заражения коронавирусом. Более 80% заболевших приходится на вахтовый городок ООО "Велесстрой", компании-подрядчика ЦСКМС ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, где произошла вспышка Covid-19.