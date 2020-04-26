В вахтовом городке в Белокаменке замедлился прирост больных COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка Мурманской области замедлился прирост больных коронавирусом, за сутки выявлены еще 16 зараженных.

Как сообщил в воскресенье оперативный штаб Мурманской области, всего в Белокаменке по состоянию на 23:00 по Москве 807 больных коронавирусом, что составляет 81,6% от общего количества зараженных в Мурманской области.

При этом на вечер 25 апреля прирост составлял 105 человек, по состоянию на вечер 24 апреля – 192 человека, на вечер 23 апреля – 43 человека.

Как сообщалось, в вахтовом городке ООО "Велесстрой", компании-подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область), произошла вспышка коронавируса. По состоянию на вечер пятницы там зафиксировано 686 случаев заражения коронавирусом. Всего на объекте было задействовано 4,6 тыс. рабочих "Велесстроя".

24 апреля "Велесстрой" сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

23 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован, в результате карантинных мер промплощадка изолирована. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой".

В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

В оперштабе Мурманской области отмечали, что среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.