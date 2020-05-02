Число больных COVID-19 в вахтовом городке "Велесстроя" превысило 1,2 тысячи

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - За сутки в вахтовом городке ООО "Велесстрой", компании-подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка Мурманской области, выявлен еще 131 случай заражения коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на 23:30 пятницы по московскому времени, всего в Белокаменке было выявлено 1210 инфицированных коронавирусом. Суточный прирост составил 12,1%.

На территории всей Мурманской области к вечеру пятницы - 1456 случаев коронавируса. Таким образом, на Белокаменку приходится 83,1% заболевших в регионе.

Ранее в пятницу "Велесстрой" сообщил, что в Белокаменке скончалась 51-летняя уборщица. По данным компании, она дважды сдавала тест на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным, 23 апреля был получен положительный результат. Впоследствии "Велесстрой" удалил это сообщение с сайта и из телеграм-канала компании.

В четверг руководитель службы охраны труда "Велесстроя" Евгений Шевченко в видеообращении в телеграм-канале компании объявил, что "сегодня площадка живет и функционирует, возобновлены работы по строительству". Ранее компания частично приостановила свои работы, чтобы продезинфицировать вахтовый городок.

Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила "Велесстрою" для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.

Всего на объекте было задействовано 4,6 тыс. рабочих "Велесстроя". По данным пресс-службы компании, по состоянию на четверг на объекте остаются 3799 человек.

24 апреля компания сообщила, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию.

По данным оперштаба Свердловской области, впоследствии из числа рабочих, которые прибыли организованной группой из Мурманска, было выявлено сначала 18, а затем еще 114 зараженных коронавирусом.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой". В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.