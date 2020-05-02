Глава Минздрава РФ заявил о планах развернуть 120 тысяч коек для больных COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В России для больных коронавирусом планируется развернуть 120 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в документальном фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на "России 1" (ВГТРК).

Он также напомнил, что для работы с больными будут привлечены аспиранты, ординаторы, преподаватели, врачи других специальностей, которые оказывали помощь по другим профилям.

"Они все точно также мобилизуются именно на эту категорию пациентов. Плюс мобилизация определенной категории студентов, которые уже получили подготовку, достаточную для того, чтобы работать или в качестве среднего персонала, или в качестве помощника врача. Поэтому, вот эти шаги - позволили очень быстро подготовить более 1 млн 300 медицинских работников", - сказал Мурашко.

Он также отметил, что говорить о том, что в российской медицине все сохранилось, как прежде, нельзя. "Потому что - раз мы уже перепрофилировали определенную часть коек, понятно, что мы от определенного вида помощи отказались. Мы идем по пути отказа от плановой помощи, той, которую можно отодвинуть", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в России сохраняется высокая заболеваемость пневмонией. "Как правило, ситуация в марте-апреле уже всегда сходила на нет. Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется, высокой заболеваемости, большое количество поступающих, ну, одновременно в медицинских организациях может находиться там до 40 тысяч сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, ну, в том числе - вирусной", - сказал Мурашко.

По его словам, количество пациентов, которые находятся в реанимации и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, ежедневно колеблется от 1 до 1,4 тысяч. Министр отметил, что в Минздраве знают про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких.

Мурашко подчеркнул, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции в России после пика заболеваемости отменять нельзя.

"Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации. И нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто - добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", - сказал он.

Министр также отметил, что Россия оказалась готова к эпидемии. "Мы выиграли время однозначно, в чем это заключалось - мы фактически получили преимущество в несколько месяцев. Выигрыш во времени - это развертывание системы. Ни одна страна не имела до этого полностью комплекса мер, вот такого, который бы был настроен именно под такой вид заболевания, под такой тип передачи", - сказал Мурашко.

По последним данным, в России зарегистрированы уже 124 054 случая заболевания коронавирусом, за сутки прирост составил рекордные 9 623 человек.