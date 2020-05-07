Петербургские священники получили инструкции по работе с больными COVID-19

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге врачи детской больницы № 2 святой Марии Магдалины ознакомили группу православных священников для окормления зараженных коронавирусом, которых собираются посещать в больницах и на дому. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Главврач Автандил Микава провел инструктаж и, в частности, сообщил, что для священнослужителей уже закуплены одноразовые защитные костюмы, а также заказаны многоразовые, которые будут им выданы.

Медики обратили внимание, что под защитный костюм нельзя поддевтаь рясу или подрясник и что наперсный крест после контакта с больными придется обрабатывать антисептиком.

Священникам показали, в какой последовательности нужно надевать и снимать защитный костюм. Одноразовый костюм после беседы с больным придется сдавать на утилизацию в больницу, а многоразовые - сдавать на дезинфекцию, объяснили медики. После посещения больных на дому костюм нужно будет постирать с хлорсодержащими средствами.

Священникам также подсказали, что переодеваться перед визитом лучше заранее, например, в машине, а после посещения костюм правильно снимать не в квартире больного, а на лестничной площадке.

В наборе есть многоразовые очки, которые нужно обрабатывать после каждого контакта с больным. После снятия перчаток необходимо мыть руки, говорится в сообщении епархии. Также медики напомнили, что нужно носить маску.

"Я постоянно общаюсь с врачами в Израиле, Америке, Западной Европе - они подтверждают, что меры предосторожности и аккуратность предохраняют от заражения. Исповедовать и причащать больных - долг священнослужителя. Надо быть с больными, раз Господь дал нам это испытание. Необходимо быть осторожными, но бояться не надо", - цитирует Микаву пресс-служба епархии.

Главная медсестра больницы Наталья Маркович со своей стороны добавила, что после контакта с больным необходимо не менее трех раз протирать руки спиртовыми салфетками. В лифте, на пути в больному, не следует нажимать кнопку подушечками пальцев, лучше это делать костяшками, через бумажку или тряпочку.