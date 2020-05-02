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Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Президент РФ Владимир Путин у Могилы неизвестного солдата. 2019 год
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил на своей странице в инстаграме автор программы журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Таким образом, президент прервет дистанционный режим работы, чтобы почтить память павших и поздравить всю страну с Днем Победы.

Путин в эти дни живет и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Ранее президент РФ объявил о переносе парада Победы на более поздний срок. В десятках российских городов пройдет лишь воздушная часть парада. В частности, в Москве репетиция пройдет 4 мая, сообщила в субботу газета "Известия".

Между тем акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в виртуальном режиме.

Владимир Путин

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