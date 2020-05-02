Репетиция воздушного парада в Москве состоится 4 мая

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Репетиция воздушной части парада Победы в Москве пройдет 4 мая с 9:00 до 11:00, пишет в субботу газета "Известия".

"Он (полет) пройдет над Красной площадью", - сообщило издание, ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

28 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил, что в День Победы пройдет авиапарад. Ранее пресс-службы военных округов сообщили, что воздушный парад состоится в нескольких десятках российских городов, будет организован салют.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что празднование состоится позднее в этом году.

Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду в Москве и регионах, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.