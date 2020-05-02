В Петербурге объяснили очереди "скорых" у стационаров новой схемой приёма

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Скопления машин скорой помощи у медучреждений Санкт-Петербурга связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под прием COVID-19 стационарах, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарану.

"Сегодня приемный покой крупного стационара одномоментно может принять от шести до девяти пациентов. Это зависит от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала. Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая - нужно избежать контакта больных, и вторая - мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал", - пояснил Сарана.

Ситуацию с наличием свободных коек в стационарах оценивает центр экстренной медицинской эвакуации, где круглосуточно дежурят четыре врача и десять диспетчеров. Центр собирает информацию о предстоящей выписке пациентов и определяет, в какие учреждения будет направлен максимальный поток больных.

"У скорой есть два принципа госпитализации - максимально короткое плечо и норматив по времени прибытия к пациенту. По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования. Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных", - добавил Сарана.