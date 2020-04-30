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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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В Петербурге появились восемь мобильных рефрижераторов для умерших

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших, пока они не используются по назначению. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева в четверг.

"Сейчас в Петербурге достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита нет. Однако комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проработали возможность размещения на территории семи стационаров и одного крематория мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения", - уточнили в пресс-службе.

"Скажем так: это некая подстраховка, и на данный момент она не нужна. Количество умерших сейчас вполне соответствует средним показателям. Это на крайний случай, но пока ситуация не располагает к тому, чтобы этими рефрижераторами пользоваться", - добавил собеседник агентства.

По его словам, речь идет не только о складировании тел умерших от COVID-19.

"Они не используются в данный момент, стоят закрытые и не используются по своему прямому назначению. Это не связано с COVID как таковым, но нужно, чтобы ситуацию контролировать. Мы должны рассматривать разные сценарии, и это некий резерв на случай осложнения. Сейчас ситуация в этом плане ничем экстраординарным не отличается", - подчеркнули в пресс-службе.

За время пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге заразились свыше 4 тыс. человек, выздоровело 779, умер от коронавируса 31 человек.

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