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Песков рассказал о желании спеть 9 мая песню "День Победы"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков намерен 9 мая не только поработать, но и спеть песню "День Победы".

"9 мая так или иначе какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил на своей странице в Инстаграме автор программы журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"И "День Победы" спою", - добавил он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, стоя у Вечного огня. Таким образом, он прервет режим самоизоляции, чтобы почтить память павших.

Парад Победы был перенесен на более поздний срок на фоне ситуации с коронавирусом, 9 мая пройдет только воздушная его часть. Акция "Бессмертный полк" пройдет в виртуальном режиме. Также участники опроса в сообществе "Бессмертного полка" во "ВКонтакте" голосовали за вариант с проведением акции дома: желающие могут показать портреты участвовавших в войне родственников с балкона и спеть песню "День Победы".

Дмитрий Песков

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