Путин примет участие в акции "Бессмертный полк"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин так или иначе примет участие в акции "Бессмертный полк", которая в нынешних условиях пройдет в новом формате.

В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) подчеркнул, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам.

"Прежде всего, потому что это святой праздник для нашей страны и, конечно, президент не может поступить иначе. При том понимании, что само празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в другие даты, когда это будет уже безопасно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что возложение цветов "не будет массовым мероприятием. "Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства поступить по-другому просто не может", - сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что всем россиянам, включая президента, придется некоторое время жить, соблюдая меры предосторожности из-за коронавируса. "Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь и за одну секунду росчерком пера", - сказал он.

По словам Пескова, охрана здоровья президента сейчас осуществляется на максимальном уровне. "Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности. Она одинакова для всех вне зависимости от должности, вне зависимости от поста. Именно поэтому президент работает в таком почти изолированном режиме в Ново-Огарево", - сказал пресс-секретарь.