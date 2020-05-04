Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.

Он добавил, что председатель парламента находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. "Температура и все показатели в норме. Сегодня он сдал повторный анализ", - уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен также у двух сотрудников правительства Ленинградской области. В связи с этим часть чиновников, в том числе губернатор региона Александр Дрозденко, находятся на самоизоляции и работают дистанционно.