Сотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтвердилось заражение коронвирусом, написал в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с этим чиновники перешли на "максимально дистанционный режим работы".

21 апреля они провели заседание по видеосвязи и обсудили продление на май-июнь льготных проездных, купленных в апреле, введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев, а также возможность открыть парикмахерские в районах, где не растет заболеваемость, перечислил Дрозденко.

К публикации он прикрепил фотографию онлайн-совещания.