Сотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтвердилось заражение коронвирусом, написал в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко.
В связи с этим чиновники перешли на "максимально дистанционный режим работы".
21 апреля они провели заседание по видеосвязи и обсудили продление на май-июнь льготных проездных, купленных в апреле, введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев, а также возможность открыть парикмахерские в районах, где не растет заболеваемость, перечислил Дрозденко.
К публикации он прикрепил фотографию онлайн-совещания.
У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы. Сегодня по видеосвязи обсудили: - продление на май-июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце - введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев; - возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости. Берегите себя и близких! #стопкоронавирус #дрозденко