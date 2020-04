Сотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19

У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы. Сегодня по видеосвязи обсудили: - продление на май-июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце - введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев; - возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости. Берегите себя и близких! #стопкоронавирус #дрозденко

A post shared by Дрозденко Александр (@drozdenko_au) on Apr 21, 2020 at 6:38am PDT