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Что произошло за день: понедельник, 4 мая

В России снова больше 10,5 тыс. заболевших за сутки, московским школьникам выставят итоговые оценки уже 15 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлен еще 10 581 заболевший коронавирусом. Прирост заболеваемости превышает 10,5 тысяч случаев вторые сутки подряд. Всего за время распространения COVID-19 в России зарегистрированы 145 268 зараженных.

- Запрет на массовые мероприятия в России будет снят в последнюю очередь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила также, что при постепенном смягчении мер борьбы с коронавирусом могут сохраниться ограничения для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Она подчеркнула, что темп прироста количества заболевших в России снижается. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 6 мая Владимиру Путину представят рекомендации по снятию ограничений.

- Президент ВАДА сообщил о подготовке нового способа проверки спортсменов на допинг. Витольд Банька рассказал, что метод называется "Dried Blood Spot", для анализа будет достаточно всего нескольких капель крови.

- Столичным школьникам 15 мая выставят итоговые оценки за учебный год. С 18 мая дистанционные занятия будут проходить в формате консультаций, без домашнего задания.

- В Москве прошла репетиция авиапарада, который состоится 9 мая. Программа была отработана, несмотря на пасмурную погоду. В отличие от прошлого года, в авиапараде принимают участие четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

- Председателем сената Казахстана стал первый замруководителя администрации президента Маулен Ашимбаев. Ранее этот пост занимала дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига, ее полномочия были прекращены 2 мая.

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