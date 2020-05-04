В небе над Москвой началась репетиция авиапарада ко Дню Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве началась тренировка воздушной части парада Победы, передает корреспондент "Интерфакса".

Несмотря на пасмурную погоду, в небе над столицей парадным строем летят военные вертолеты и самолеты.

В отличие от прошлого года, в авиапараде принимают участие четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы - парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк" - состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

Однако 9 мая в честь праздника в небе России пройдет авиапарад, во многих городах прогремит салют, заявил Путин.

Военные сообщали о планах провести воздушную часть парада Победы в нескольких десятках российских городов.

Ранее, 16 апреля Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением COVID-19.

После этого тысячи военнослужащих, которые готовились к нему в столице и регионах, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.