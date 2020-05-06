Сахалинская область ужесточила масочный режим в людных местах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Усиленный масочный режим введен в Сахалинской области с 5 мая в связи с коронавирусом, указ об этом подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба областного правительства.

"С 5 мая островитяне в обязательном порядке должны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. В их числе - объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

"В период пандемии каждый из нас должен думать о безопасности своих родных и земляков. Одна из эффективных мер защиты от опасной инфекции - использование медицинских масок", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

По ее данным, на сегодняшний день в регионе зафиксирован 31 подтвержденный случай заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели и выписаны из больницы, 12 находятся на лечении.

Пресс-служба напоминает, что Сахалинская область стала первым регионом в стране, который ввел проверку пассажиров на коронавирус в аэропортах отправления. Всех граждан, летящих на Сахалин, обследуют на наличие коронавируса в аэропортах Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Аврора" и "Якутия". Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.