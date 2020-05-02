В Забайкалье ввели масочный режим и электронные пропуска

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Обязательный масочный режим и система электронных пропусков введены в Забайкальском крае в субботу для борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекцией, стало обязательным при посещении общественных мест в крае", - говорится в сообщении.

Также с субботы в Чите и Читинском районе вводится система электронных пропусков. Документы оформляются через сайт "Госуслуги СТОП коронавирус".

По данным на 2 мая, в Забайкалье подтверждено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заразившихся - 23 ребенка. Выздоровели 49 человек. За сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения COVID-19.

Обязательный масочный режим уже действует на Камчатке, в Хабаровском крае, Приморье и ряде других российских регионов. О планах ввести обязательное ношение медицинских масок также объявили власти Подмосковья.