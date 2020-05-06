В Республике Алтай ввели масочный режим

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство Республики Алтай ввело масочный режим в регионе: людей обязали носить маски в общественных местах и транспорте, в том числе в такси.

Такие изменения глава региона Олег Хорохордин внес в распоряжение о введении в республике режима повышенной готовности.

В частности, носить маски жителям региона придется в мгазинах, аптеках, аэропортах, на остановках общественного транспорта, а также в административных зданиях.

Пока в Республике Алтай подтверждено заражение коронавирусом у 38 человек. Регион стал последним в России, куда пришла коронавирусная инфекция. В Алтайском крае число заражений достигло 588.