Посол США назвал "разрешение дела Калви" условием для запуска бизнес-диалога с Россией

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан назвал разрешение дела основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви ключевым условием для ускорения организции диалога бизнес-лидеров двух стран.

Он напомнил, что Калви больше года остается под домашним арестом "из-за криминализации коммерческого спора" и что "подобные шаги серьезно омрачают инвестиционный и деловой климат в России". Дипломат также отметил, что до ареста Калви несколько десятков лет успешно проработал в России.

"Что касается проведения диалога бизнес-лидеров на высоком уровне, то мы рассматривали различные модели взаимодействия, которые могли быть эффективными до введения ограничений на поездки", - сказал посол.

По его словам, он продолжает общение с бизнес-лидерами двух стран виртуально. В частности, он общался с членами Американской торговой палаты, а также провел виртуальный брифинг с Деловым советом по международному взаимопониманию, на котором было около пятидесяти видных бизнесменов из обеих стран.

"Сотрудники нашего коммерческого отдела проводят ряд отраслевых мероприятий - к сожалению, только в виртуальном формате, - в том числе, в сфере информационных технологий, биологии и медицины, а также франчайзинга, - сказал также Салливан. - Но, конечно, мы все ждем того времени, когда условия позволят нам провести бизнес-диалог высокого уровня. И когда этот день настанет, мы будем готовы к содержательной беседе о том, как увеличить торговый оборот между нашими двумя странами".

7 мая Мосгорсуд должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Майклу Калви и остальным фигурантам дела о растрате денег банка "Восточный". Им вменяют растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года. Никто из обвиняемых вину не признает.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами Baring Vostok в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.