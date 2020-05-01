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Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Китайская сторона пока не дала положительного ответа на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию относительно возникновения коронавируса COVID-19, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

В интервью Sky News чиновник сообщил, что ВОЗ делала такие предложения "Госкомздраву Китая и властям", однако не получила приглашения.

Он заявил: "Мы знаем, что ведется национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться".

"Выявить источники происхождение вируса очень важно. (...) Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного", - сказал Галеа, отметив, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

По словам представителя ВОЗ, организация также не получила доступа к записям двух уханьских лабораторий, исследующих вирусы.

"Судя по всем имеющимся свидетельствам, коллеги ВОЗ по нашей трехуровневой системе убеждены, что вирус произошел из Уханя, но это естественный, а не искусственный вирус", - добавил Галеа.

Накануне замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса COVID-19. При этом Юэ Юйчэн выступил против того, чтобы "Китай находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины".

Китай коронавирус COVID-19

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